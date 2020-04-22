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В Татарстане продолжили строить и ремонтировать школы — сокращать финансирование не будут

17:32, 22.04.2020 Сюжет:  Нацпроекты в Татарстане
В Татарстане продолжили строить и ремонтировать школы — сокращать финансирование не будут
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Татарстане после вынужденной паузы возобновились работы на строительных площадках школ.

По данным Государственного строительно-инвестиционного управления Республики Татарстан, в 2020 году в рамках национальных проектов «Образование», «Жилье и городская среда» будут построены и реконструированы 12 учебных корпусов общеобразовательных учреждений, в которых будут обучаться около 11 тыс. школьников.

Как передает пресс-служба татарстанского отделения «Единой России», несмотря на экономическую ситуацию, объемы финансирования строящихся школ сокращаться не будут.

Ранее сообщалось, что в Татарстане продолжат строительство спортобъектов.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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