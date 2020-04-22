Росавиация: в пятницу в Казань доставят туристов из Бали
В пятницу, 24 апреля, вывозной рейс доставит россиян из Денпасара в Казань. Перевозку будет выполнять авиакомпания «Россия».
«24 апреля ожидается пять вывозных рейсов […] Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс «России», — сообщает Росавиация.
Завтра, 23 апреля, предполагаются рейсы из Бангкока в Новосибирск и Красноярск, а также из Денпасара во Владивосток.
В пятницу кроме рейсов из Бали предполагаются самолеты из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также рейс из Аликанте в Нижний Новгород.
Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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