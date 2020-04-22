Росавиация: в пятницу в Казань доставят туристов из Бали

В пятницу, 24 апреля, вывозной рейс доставит россиян из Денпасара в Казань. Перевозку будет выполнять авиакомпания «Россия».

«24 апреля ожидается пять вывозных рейсов […] Из Денпасара в Казань и Сочи запланирован рейс «России», — сообщает Росавиация.

Завтра, 23 апреля, предполагаются рейсы из Бангкока в Новосибирск и Красноярск, а также из Денпасара во Владивосток.

В пятницу кроме рейсов из Бали предполагаются самолеты из Гоа в Новосибирск и Екатеринбург, а также рейс из Аликанте в Нижний Новгород.

Сформирован предварительный график вывозных рейсов до 27 апреля. Планируется, что российские авиакомпании выполнят рейсы из Бангкока, Пхукета, Денпасара, Гоа и Аликанте.