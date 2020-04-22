Голосование по поправкам в Конституцию могут перенести на конец июня или начало июля
В Кремле рассчитывают провести всероссийское голосование по внесению поправок в Конституцию как можно скорее после снятия режима самоизоляции. Источники называют такие даты, как 24 июня и 8 июля.
Предполагается, что плебисцит должен пройти в будний день в середине недели, пишет «Коммерсант». Газета уточняет, что один из федеральных чиновников допустил организацию голосования в 75-ю годовщину парада Победы — 24-го июня.
Также источники называют возможной дату 8 июля — учрежденный в 2008 году день семьи, любви и верности, совпадающий с днем почитания святых Петра и Февронии.
Обе даты выпадают на среду. Однако все будет зависеть от развития эпидемии коронавируса. Пока предполагается, что режим самоизоляции будет сниматься в начале июня, но окончательных решений еще нет.ОбществоВласть
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