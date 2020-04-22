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Fitch спрогнозировало рецессию «беспрецедентной глубины» из-за коронавируса

17:22, 22.04.2020
Fitch спрогнозировало рецессию «беспрецедентной глубины» из-за коронавируса
Фото: pixabay.com

Агентство Fitch в своем новом отчете спрогнозировало снижение мирового ВВП по итогам 2020 года на 3,9%.

По мнению аналитиков, ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю.

Отмечается, что она будет сильнее в два раза, чем во время глобального кризиса, который был в 2009 году.

Экономика
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