Fitch спрогнозировало рецессию «беспрецедентной глубины» из-за коронавируса

Агентство Fitch в своем новом отчете спрогнозировало снижение мирового ВВП по итогам 2020 года на 3,9%.

По мнению аналитиков, ограничения, введенные в связи с пандемией коронавируса, приведут к рецессии «беспрецедентной глубины» за всю послевоенную историю.

Отмечается, что она будет сильнее в два раза, чем во время глобального кризиса, который был в 2009 году.