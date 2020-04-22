В Татарстане на карантин отправят всех прибывающих в республику

Фото: оперативный штаб в РТ

Все прибывающие в Республику Татарстан из других субъектов России должны будут обязательно соблюдать карантин. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РТ.

Обязательный двухнедельный карантин граждане должны будут соблюдать у себя дома. Правила распространяются также и на совместно проживающих родственников.

Правила не распространяются на лиц, занимающихся перевозкой грузов, пассажиров и багажа, а также работников компаний, чья деятельность не приостановлена на период самоизоляции. Работникам, которые зарегистрированы за пределами Татарстана, в том числе работающим вахтовым методом, рекомендована дистанционная работа либо организация работ с обеспечением обособленного проживания, гласит документ.

Ранее президент РТ Рустам Минниханов в онлайн-беседе с бизнес-сообществом заявил, что пока нет возможности снять ограничения из-за пандемии коронавируса.

