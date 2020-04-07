Главное к утру: двое выздоровевших от коронавируса, дорогой простой КАМАЗа и новое производство масок
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 7 апреля.
- В Татарстане выписали еще двух человек после излечения от коронавируса. Это жители Набережных Челнов, которые проходили лечение в местной инфекционной больнице. Оба чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.
- Убытки КАМАЗа за неделю простоя составили 2 млрд рублей.
«То есть мы ничем от других не отличаемся. Стоять — это очень дорого», — заявил гендиректор компании Сергей Когогин.
- «Нижнекамскнефтехим» закупил специализированное оборудование для производства медицинских масок. Автоматизированную линию установят на базе дочернего предприятия НКНХ «Полиматиз».
- Правительство Ростовской области включило маршрут Ростов-на-Дону — Нижнекамск в число субсидируемых. В целом в бюджете Ростовской области на предоставление субсидий авиаперевозчикам в 2020 году предусмотрено 324,7 млн рублей.
- Россия возобновила авиасообщение для возвращения граждан из-за рубежа. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с вирусом. Сегодня будут выполнены первые два рейса из Бишкека в Екатеринбург и из Даккы в Нижний Новгород.
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