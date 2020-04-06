КАМАЗ оценил убытки от недели простоя в 2 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Дмитрий Резнов

Убытки КАМАЗа за неделю простоя составили 2 млрд рублей.



«То есть, мы ничем от других не отличаемся. Стоять — это очень дорого», — заявил гендиректор компании Сергей Когогин в интервью телеканалу «Россия-24" (цитата по ТАСС).

Напомним, КАМАЗ с сегодняшнего дня возобновил производство грузовиков. На работу выходит лишь часть персонала. В компании подчеркнули, что по возможности будет организована дистанционная работа персонала, когда это допустимо, предусмотрен гибкий график работы и разведение входящих на предприятие потоков работников.