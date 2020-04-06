Власти Ростовской области субсидируют авиаперевозки из Ростова-на-Дону в Нижнекамск

Правительство Ростовской области включило маршрут Ростов-на-Дону — Нижнекамск в число субсидируемых.

В целом в бюджете Ростовской области на предоставление субсидий авиаперевозчикам в 2020 году предусмотрено 324,7 млн рублей, передает пресс-служба Минтранса Ростовской области.

Авиарейс из Ростова-на-Дону в Нижнекамск осуществляет авиакомпания «Азимут» по вторникам и субботам.

Ранее сообщалось, что в 2020 году объем субсидий на авиаперевозки, утвержденных правительством Татарстана, достиг 509 млн рублей. Это на 27% больше, чем годом ранее.

В перечень субсидируемых направлений вошли сразу 26 маршрутов из Казани, Нижнекамска и Бугульмы. з них 19 — это маршруты «ЮВТ Аэро». Среди них такие направления, как Нижневартовск, Усинск, Сургут и Новый Уренгой, также Омск, Барнаул, Махачкала, Волгоград, Пермь, Нижний Новгород, Самара, Оренбург и Челябинск. В то же время татарстанский перевозчик отказался от маршрута Казань — Калининград.