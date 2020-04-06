В Татарстане выписали еще двух человек, излечившихся от коронавируса

В Татарстане выписали еще двух человек после излечения от коронавируса. Об этом «Реальному времени» сообщил руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

По его словам, это жители Набережных Челнов, которые проходили лечение в местной инфекционной больнице. Оба чувствуют себя хорошо и уже находятся дома.

Сегодня в Татарстане зафиксировали 16 новых пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Таким образом, на сегодня в РТ отмечен 41 случай заражения COVID-19. Также были выписаны двое пациентов Республиканской клинической инфекционной больницы, у которых ранее диагностировали коронавирусную инфекцию. Таким образом, сегодня в Татарстане выписали четырех человек.