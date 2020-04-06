Россия вновь начала вывозить граждан из-за рубежа

Россия возобновила авиасообщение для возвращения граждан из-за рубежа. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с вирусом.



Сегодня будут выполнены первые два рейса из Бишкека в Екатеринбург и из Даккы в Нижний Новгород.

Напомним, с 4 апреля Россия полностью закрыла авиасообщение с другими странами, в том числе останавливает выполнение вывозных авиарейсов. Такие меры были приняты для предотвращения завоза больных с коронавирусом.