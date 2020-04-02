Главное к утру: запрет на плановую госпитализацию в РТ, тест-полоски для COVID-19 от КФУ, закрытие парков в Казани
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 2 апреля.
- Казанский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» создадут тест-полоски для диагностики коронавируса.
Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов отметил, что на данный момент идет закупка необходимого оборудования. Производство развернут в КФУ. Тест-полоска будет работать по принципу теста на беременность, с тем лишь отличием, что на нее будет наноситься капелька крови. Если появится одна полоска, то человек здоров, если две — человек либо болен, либо переболел коронавирусной инфекцией.
- Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление о запрете плановой госпитализации в больницы. Он продлится с 1 апреля до особого распоряжения. Запрет не коснется пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально-значимых и представляющих опасность для окружающих. Также исключения сделают для пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка госпитализации может повлечь ухудшение здоровья. Ограничения затрагивают плановый прием взрослых и детей в поликлиниках, проведение диспансеризации, плановой иммунизации, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.
- В Казани работают несколько парков и бульваров, которые закрыть невозможно. «Мы делаем дополнительную сануборку, дезинфекцию всех пространств», — сообщила арт-директор Дирекции парков и скверов, отметив,что сейчас работа таких общественных пространств курируется сотрудниками МВД и Росгвардии на предмет того, что люди там не могут находиться долгое время. Другие же пространства, такие как парк им. Урицкого и «Черное озеро», закрыты.
- Сегодня жители Казани могут связаться со специалистами исполкома города с помощью Skype. Звонки будут приниматься с 9.00 до 18.00, с перерывом с 12.00 до 13.00.
- Казанская писательница Гузель Яхина вошла в тройку финалистов международной литературной премии EBRD с романом «Зулейха открывает глаза». Его перевело на английский язык британское издательство Oneworld.
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