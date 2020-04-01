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В Татарстане запретили плановую госпитализацию пациентов

22:57, 01.04.2020 1
В Татарстане запретили плановую госпитализацию пациентов
Фото: realnoevremya.ru

Главный санитарный врач Татарстана Марина Патяшина подписала постановление о запрете плановой госпитализации в больницы. Он продлится с 1 апреля до особого распоряжения.

Согласно документу, запрет не коснется пациентов с заболеваниями, включенными в перечень социально-значимых и представляющих опасность для окружающих. Также исключения сделают для пациентов с заболеваниями и состояниями, при которых отсрочка госпитализации может повлечь ухудшение здоровья.

Также запрещается плановый прием взрослых и детей в поликлиниках, проведение диспансеризации, плановой иммунизации, медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения.

Ранее сообщалось, что для посещения медицинской или ветеринарной организации нужен специальный пропуск.

ОбществоМедицина Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 00:32
    Если и дальше будет сохраняться ограничение прогулок на свежем воздухе, увеличится количество больных с обострениями хронических заболеваний.
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