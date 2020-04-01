КФУ создаст быструю тест-систему для диагностики коронавируса

Казанский федеральный университет и АНО «Научно-исследовательский центр ДНК» создадут тест-полоски для диагностики коронавируса.

Профессор кафедры генетики Института фундаментальной медицины и биологии КФУ Альберт Ризванов отметил, что на данный момент идет закупка необходимого оборудования. Производство развернут в КФУ. Тест-полоска будет работать по принципу теста на беременность, с тем лишь отличием, что на нее будет наноситься капелька крови. Если появится одна полоска, то человек здоров, если две, то значит, что человек либо болен, либо переболел коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба КФУ.

Отмечается, что тест-систему нельзя использовать для ранней диагностики инфекции.

Ранее специалисты Казанского федерального университета (КФУ) запустили научный проект по разработке вакцины против заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. По словам профессора, директора научно-клинического центра прецизионной и регенеративной медицины КФУ Альберта Ризванова, финансирование проекта осуществляется за счет АНО «Научно-исследовательский центр ДНК».