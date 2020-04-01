В Казани работают несколько парков, которые закрыть невозможно — видео

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В Казани работают несколько парков и бульваров, которые закрыть невозможно, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Они являются сквозными и тут действуют особые условия.

«Мы делаем дополнительную сануборку, дезинфекцию всех пространств», — сообщила арт-директор Дирекции парков и скверов, отметив,что сейчас работа таких общественных пространств курируется сотрудниками МВД и Росгвардии на предмет того, что люди там не могут находиться долгое время.

Другие же пространства, такие как парк им. Урицкого и «Черное озеро», закрыты.

Напомним, с 30 марта запрещен вход и нахождение в парках и лесопарках Татарстана.