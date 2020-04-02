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Исполком Казани будет консультировать граждан через Skype

00:33, 02.04.2020
Исполком Казани будет консультировать граждан через Skype
Фото: kzn.ru

Сегодня и завтра жители Казани могут связаться со специалистами исполкома города через Skype.

Звонки будут приниматься с 9.00 до 18.00, с перерывом с 12.00 до 13.00, передает пресс-служба мэрии Казани.

Ранее сообщалось, что исполком Казани и его подразделения с 30 марта по 3 апреля приостанавливают личный прием граждан. Во время этого периода к властям можно обратиться через интернет-приемную. Обращение, если оно относится к компетенции органов местного самоуправления Казани, будет рассмотрено в течение 30 дней со дня его регистрации.

ОбществоВласть Татарстан
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