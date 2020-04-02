Казанская писательница Гузель Яхина вышла в финал международной литературной премии EBRD

Казанская писательница Гузель Яхина вошла в тройку финалистов международной литературной премии EBRD с романом «Зулейха открывает глаза». Его перевело на английский язык британское издательство Oneworld.

Также в финал вышли писатель из Литвы Георгий Канович с романом «Очарование сатаны» и венгерская писательница Кристина Тот с романом «Пиксель». Победителя объявят 22 апреля, сообщается на сайте EBRD.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о присуждении Яхиной премии правительства за роман «Зулейха открывает глаза».

По сюжету, в 1930 году у татарской крестьянки Зулейхи убивают мужа, а ее саму раскулачивают и отправляют по этапу в Сибирь. В рядах ссыльных Зулейхе вместе с людьми самых разных национальностей, конфессий и судеб приходится бороться за выживание против суровой природы и нового правительства.