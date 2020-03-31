Главное к утру: правила самоизоляции, защитные костюмы КАМАЗа и весенний призыв
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро вторника, 31 марта.
- В Татарстане создали сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка. На портале Yardam.ru есть информация о сервисах по доставке готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.
- Кабмин Татарстана разъяснил, с какой целью можно выходить татарстанцам на улицу в период режима самоизоляции. Согласно постановлению, жителям Татарстана разрешается покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания, для выноса мусора.
- ПАО «КАМАЗ» создало производство по пошиву противоэпидемиологических костюмов для медицинских работников. Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его нужно 2 часа, после чего утилизировать.
- Россия ограничит количество рейсов для вывоза граждан из-за рубежа. Данная мера вступает в силу с 31 марта, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих. Так, россияне будут прибывать только в Москву, в аэропорт Шереметьево. Также вводится квота на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки.
- Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля. Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года. Призыву на службу подлежат 135 тыс. человек.
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