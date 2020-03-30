КАМАЗ начал производить защитные костюмы для медработников

ПАО «КАМАЗ» создало производство по пошиву противоэпидемиологических костюмов для медицинских работников, об этом сообщил заместитель генерального директора компании Ильдар Шамилов.

Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его нужно 2 часа, после чего утилизировать.

После демонстрации спецодежды и апробации ее на медиках костюм доработали и сделали из менее плотной материи.

Кроме того, маски и головные уборы заменили на шлемы. Как объяснили на предприятии, это поможет уберечь лица врачей от следов и шрамов, которые появляются после долгого ношения масок.

Для себя КАМАЗ намерен отшить не менее 4 тыс. комплектов. Также на заводе наладили выпуск медицинских масок, передает «Татар-информ».

Костюмы для медиков шьют на участке мягкой обивки автомобильного завода на своем оборудовании.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ объявил о приостановке производства в соответствии с указом президента Владимира Путина.

