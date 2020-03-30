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КАМАЗ начал производить защитные костюмы для медработников

18:46, 30.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
КАМАЗ начал производить защитные костюмы для медработников
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «КАМАЗ» создало производство по пошиву противоэпидемиологических костюмов для медицинских работников, об этом сообщил заместитель генерального директора компании Ильдар Шамилов.

Костюм разработан на основе противочумной спецодежды. На конструирование и пошив первого образца потратили сутки. Костюм состоит из халата, брюк, шлема, фартука, нарукавников, бахил. Он одноразовый, носить его нужно 2 часа, после чего утилизировать.

После демонстрации спецодежды и апробации ее на медиках костюм доработали и сделали из менее плотной материи.

Кроме того, маски и головные уборы заменили на шлемы. Как объяснили на предприятии, это поможет уберечь лица врачей от следов и шрамов, которые появляются после долгого ношения масок.

Для себя КАМАЗ намерен отшить не менее 4 тыс. комплектов. Также на заводе наладили выпуск медицинских масок, передает «Татар-информ».

Костюмы для медиков шьют на участке мягкой обивки автомобильного завода на своем оборудовании.

Ранее сообщалось, что КАМАЗ объявил о приостановке производства в соответствии с указом президента Владимира Путина.

ОбществоМедицинаПромышленностьМашиностроение Татарстан
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