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Власти Татарстана уточнили, куда можно выходить во время режима самоизоляции

20:12, 30.03.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 15
Власти Татарстана уточнили, куда можно выходить во время режима самоизоляции
Фото: realnoevremya.ru

Кабмин Татарстана разъяснил, с какой целью можно выходить татарстанцам на улицу в период режима самоизоляции.

Согласно постановлению, жителям Татарстана разрешается покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.

Кроме того, гражданам следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, в том числе и в транспорте. Исключение составляет такси. Органам власти и организациям, где пребывает сразу несколько граждан одновременно, следует нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в зданиях.

Также с сегодняшнего дня, 30 марта, запрещается вход и нахождение в парках и лесопарках, следует из документа.

Напомним, сегодня в Татарстане вводится режим полной самоизоляции. Нарушителей будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора и полицейские.

ОбществоВластьМедицина Татарстан
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комментарии 15

комментарии

  • Анонимно 30 мар
    в частном доме в свой двор выходить можно?
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    Анонимно 30 мар
    Не юродствуй
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    Анонимно 31 мар
    по согласованию с кабмином
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  • Анонимно 30 мар
    Я водитель, езжу один, по дороге не с кем не контактирую, мне в свой населённый пнукт необходимо привезти товар, частично который попадает в список необходимого переченья товаров для населения. Можно мне завтра выполнять свой долг?
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    Анонимно 31 мар
    нужно
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  • Анонимно 31 мар
    В сад то приехать можно?
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    Анонимно 31 мар
    Мне тоже интересно. За город то выехать можно? У нас там вообще вокруг никого, поле.
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    Анонимно 31 мар
    Низя ! Там то тебя и поджидают эти рогастые.
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    Анонимно 31 мар
    можно самоизолироваться и на даче
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  • Анонимно 31 мар
    Живу в деревне,до магазина 400 метров.Так могу или нет,
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    Анонимно 31 мар
    Я думаю, если это ближайший магазин то можно
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    Анонимно 31 мар
    А кто тебя в деревне оштрафует-то?
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  • Анонимно 31 мар
    Дышать
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  • Анонимно 31 мар
    Не путайте самоизоляцию и карантин. Карантин вводится при ЧС, но тогда должны давать отсрочку от кредитов и прочего
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  • Анонимно 31 мар
    У нас вот экзамен по вождению на получение водит. прав не отменили. Он должен быть 3.04. В другом городе, в 45 км от нас. Добираться своим ходом. Это вот как?
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