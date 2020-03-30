Власти Татарстана уточнили, куда можно выходить во время режима самоизоляции

Кабмин Татарстана разъяснил, с какой целью можно выходить татарстанцам на улицу в период режима самоизоляции.

Согласно постановлению, жителям Татарстана разрешается покидать жилища в случае угрозы жизни и здоровью, для совершения покупок в ближайшем магазине или аптеке, для выгула собаки на расстоянии не более 100 метров от места проживания или выноса мусора.

Кроме того, гражданам следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 метра в общественных местах, в том числе и в транспорте. Исключение составляет такси. Органам власти и организациям, где пребывает сразу несколько граждан одновременно, следует нанести специальную разметку и установить специальный режим допуска и нахождения в зданиях.

Также с сегодняшнего дня, 30 марта, запрещается вход и нахождение в парках и лесопарках, следует из документа.

Напомним, сегодня в Татарстане вводится режим полной самоизоляции. Нарушителей будут выявлять сотрудники Роспотребнадзора и полицейские.