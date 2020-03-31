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В Татарстане появился сайт с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции

02:41, 31.03.2020
В Татарстане появился сайт с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции
Фото: digital.tatarstan.ru

В Татарстане создали сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка.

На портале Yardam.ru есть информация о сервисах по доставке готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Сейчас на сайте представлено более 140 сервисов, из них свыше 70 по доставке продуктов и готовой еды. Во всех блоках присутствуют татарстанские поставщики товаров и услуг, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее Кабмин Татарстана уточнил, с какой целью можно выходить жителям республики на улицу в период режима самоизоляции.

ОбществоТехнологииБизнесУслуги Татарстан
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