В Татарстане появился сайт с полезными сервисами и услугами во время самоизоляции

В Татарстане создали сайт с полезными сервисами и услугами для жизни на самоизоляции. Проект запустило Минцифры РТ совместно с командой IT-парка.

На портале Yardam.ru есть информация о сервисах по доставке готовой еды, продуктов питания и лекарств, психологическая помощь, федеральные и республиканские горячие линии, образовательные ресурсы, сервисы для удаленной работы, бизнеса и онлайн-взаимодействия с государством.

Сейчас на сайте представлено более 140 сервисов, из них свыше 70 по доставке продуктов и готовой еды. Во всех блоках присутствуют татарстанские поставщики товаров и услуг, передает пресс-служба Минцифры РТ.

Ранее Кабмин Татарстана уточнил, с какой целью можно выходить жителям республики на улицу в период режима самоизоляции.

