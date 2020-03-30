СМИ: в России ограничат количество рейсов для вывоза граждан из-за рубежа

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Россия ограничит количество рейсов для вывоза граждан из-за рубежа. Данная мера вступает в силу с 31 марта, сообщил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих.

Так, россияне будут прибывать только в Москву, в аэропорт Шереметьево. Также вводится квота на прибытие граждан — не более 500 человек в сутки, передает «РИА Новости» со ссылкой на осведомленный источник.

По обновленным данным, в России установлено 1836 заболевших коронавирусной инфекцией. Лидирует по числу заболевших Москва, там установлено 1226 случаев. За последние сутки было зафиксировано 302 случая. 66 человек выздоровело, 9 умерло.

