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Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля

19:18, 30.03.2020
Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Фото: realnoevremya.ru

Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля.

Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года.

Призыву на службу подлежат 135 тыс. человек, передает RT.

Ранее в Кремле оценивали возможность переноса весеннего призыва в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания переноситься не будет.

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