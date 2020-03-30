Путин подписал указ о весеннем призыве с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о начале весеннего призыва с 1 апреля.
Сроки призыва — с начала апреля до 15 июня 2020 года.
Призыву на службу подлежат 135 тыс. человек, передает RT.
Ранее в Кремле оценивали возможность переноса весеннего призыва в связи со вспышкой коронавирусной инфекции. Позже глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что призывная кампания переноситься не будет.ОбществоВласть
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