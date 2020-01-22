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Главное к утру: кадровые перестановки в правительстве и мэрии Москвы и досрочное переизбрание главы РФС

07:00, 22.01.2020
Главное к утру: кадровые перестановки в правительстве и мэрии Москвы и досрочное переизбрание главы РФС

«Реальное время» подводит итоги прошедшей ночи и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей.

  • Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства.

    Марат Хуснуллин курирует в мэрии Москвы вопросы градостроительной политики и строительства. В 2001 году Хуслуллин работал министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти 10 лет курировал строительный блок в регионе.

    Вслед за этим появилась информация, что Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова.
  • В Казани в офисах МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк».



    Для этого нужно предоставить сотрудникам многофункциональных центров фотографию имеющегося формата и данные (ФИО, дату рождения, смерти) участника Великой Отечественной войны.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited (Индия) Хемантом Канория. Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.

    Стороны обсудили различные варианты участия холдинга Srei в проектах на территории республики, включая строительство жилья, дорог, коммерческой недвижимости, а также развитие туристско-рекреационного и культурного кластера.
  • Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочное переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) нелегитимным из-за нарушений регламента.

    В РФС считают, что при проведении выборов были допущены серьезные нарушения по нескольким пунктам собственного устава и регламента футбольного союза.
Общество Татарстан
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