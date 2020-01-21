Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства.

Об этом РБК сообщили пять источников, близких к кабинету министров.

Отмечается, что и. о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства.

