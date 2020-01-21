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Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером

19:02, 21.01.2020
Заместитель мэра Москвы Марат Хуснуллин станет вице-премьером
Фото: caoinform.ru

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин станет вице-премьером нового правительства.

Об этом РБК сообщили пять источников, близких к кабинету министров.

Отмечается, что и. о. вице-премьера Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства.

Справка

Марат Хуснуллин курирует в мэрии Москвы вопросы градостроительной политики и строительства.

В 2001 году Хуслуллин министром строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана и в течение почти десяти лет курировал строительный блок в регионе.

ОбществоВласть Татарстан
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