Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новым главой департамента строительства выходца из Татарстана

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.

Также Загрутдинов был освобожден от ранее занимаемой им должности первого заместителя руководителя департамента строительства города Москвы.

Кадровые перестановки связаны с переходом на службу в правительство России Марата Хуснуллина, ранее занимавшего место заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Теперь им стал Андрей Бочаров.