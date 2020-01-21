Мэр Москвы Сергей Собянин назначил новым главой департамента строительства выходца из Татарстана
Сергей Собянин назначил на должность главы департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова. Соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства Москвы.
Также Загрутдинов был освобожден от ранее занимаемой им должности первого заместителя руководителя департамента строительства города Москвы.
Кадровые перестановки связаны с переходом на службу в правительство России Марата Хуснуллина, ранее занимавшего место заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства. Теперь им стал Андрей Бочаров.
Справка
Рафик Загрутдинов родился 12 мая 1975 года.
Окончил КГАСА в 1997 году по специальностям «инженер-строитель», «экономист-менеджер».
1997—1998 — «Региональный экспертный центр», эксперт по оценке имущества.
1998—1999 — музей-заповедник «Казанский Кремль», ведущий специалист отдела архитектуры и реставрации.
1999—2005 — Комитет РТ по делам о несостоятельности и финансовому оздоровлению (позже Комитет РТ по антикризисному управлению).
2005—2006 — НП «Поволжский антикризисный институт», директор.
2006—2010 — Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ: начальник управления реализации национальных и республиканских проектов; заместитель министра по инвестиционно-финансовой политике.
2010—2011 — Департамент дорожно-мостового строительства города Москвы, исполняющий обязанности руководителя департамента.
2011—2020 — Департамент строительства города Москвы, первый заместитель руководителя департамента.
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