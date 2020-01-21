Минниханов обсудил с индийской компанией варианты участия холдинга в проектах Татарстана
Президент Татарстана Рустам Минниханов провел встречу с председателем холдинга Srei Infrastructure Finance Limited (Индия) Хемантом Канория. Встреча прошла на полях Всемирного экономического форума в Давосе.
Стороны обсудили различные варианты участия холдинга Srei в проектах на территории республики, включая строительство жилья, дорог, коммерческой недвижимости, а также развитие туристско-рекреационного и культурного кластера.
В ходе встречи глава Татарстана отметил, что индийская компания является одним из ведущих финансовых институтов страны, а также единственным инвестирующим в инфраструктурные проекты.
Минниханов добавил, что республика придает большое значение развитию сотрудничества с Индией в рамках российско-индийских отношении, передает пресс-служба президента РТ.ОбществоВластьБизнес Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым