РФС может признать выборы президента РПЛ несостоявшимися

Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочное переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) нелегитимным из-за нарушений регламента.

По сообщению «Известий», в РФС считают, что при проведении выборов были допущены серьезные нарушения по нескольким пунктам собственного устава и регламента футбольного союза.

Президент РФС Александр Дюков остался недоволен подобным развитием событий и намерен добиться повторного проведения выборов.

Напомним, на прошлой неделе представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. При этом в повестке заседания этого вопроса не было, также РПЛ не предоставляла документов и кандидатов в избирком РФС.