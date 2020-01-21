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РФС может признать выборы президента РПЛ несостоявшимися

22:53, 21.01.2020
РФС может признать выборы президента РПЛ несостоявшимися
Фото: rfs.ru

Российский футбольный союз (РФС) может признать досрочное переизбрание Сергея Прядкина на пост президента Российской премьер-лиги (РПЛ) нелегитимным из-за нарушений регламента.

По сообщению «Известий», в РФС считают, что при проведении выборов были допущены серьезные нарушения по нескольким пунктам собственного устава и регламента футбольного союза.

Президент РФС Александр Дюков остался недоволен подобным развитием событий и намерен добиться повторного проведения выборов.

Напомним, на прошлой неделе представители клубов РПЛ единогласно согласились с предложением избрать Сергея Прядкина на новый пятилетний срок. При этом в повестке заседания этого вопроса не было, также РПЛ не предоставляла документов и кандидатов в избирком РФС.

СпортФутбол
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