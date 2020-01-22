В Казани в МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк»

В Казани в офисах МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк».

Для этого нужно предоставить сотрудникам многофункциональных центров фотографию имеющегося формата и данные (ФИО, дату рождения, смерти) участника Великой Отечественной войны.

Отмечается, что тем, кто воспользовался данной услугой ранее, не нужно вновь приносить данные. Они хранятся в базе данных МФЦ, передает пресс-служба мэрии Казани.

В 2019 году за данной услугой в МФЦ Татарстана обратились более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане внедрили электронное взаимодействие между многофункциональными центрами и Пенсионным фондом.

