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В Казани в МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк»

00:37, 22.01.2020
В Казани в МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк»
Фото: kzn.ru

В Казани в офисах МФЦ бесплатно распечатают фотографии ветеранов для акции «Бессмертный полк».

Для этого нужно предоставить сотрудникам многофункциональных центров фотографию имеющегося формата и данные (ФИО, дату рождения, смерти) участника Великой Отечественной войны.

Отмечается, что тем, кто воспользовался данной услугой ранее, не нужно вновь приносить данные. Они хранятся в базе данных МФЦ, передает пресс-служба мэрии Казани.

В 2019 году за данной услугой в МФЦ Татарстана обратились более 2 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что в Татарстане внедрили электронное взаимодействие между многофункциональными центрами и Пенсионным фондом.

ОбществоИстория Татарстан
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