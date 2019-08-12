Главное за выходные: Курбан-байрам, протесты в Москве и свадьба на беспилотнике в Иннополисе

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 12 августа.



В мусульманском мире началось празднование Курбан-байрама. «Реальное время» опубликовало фоторепортаж с этого праздника в Казани (в том числе и с Курбан Фест в парке Горького), а ранее подробно писало о том, как Курбан-байрам пройдет в мусульманских регионах страны.

В Москве прошла очередная, на этот раз согласованная, акция протеста в связи с недопуском ряда кандидатов на выборы в Мосгордуму. По официальным данным, на акцию пришло около 20 тысяч человек, по данным «Белого счетчика» — вдвое больше.

На выезде из Казани на М-7 приостановливали движение из-за утечки опасного вещества. Движение возобновилось спустя несколько часов, после того как последствия утечки были ликвидированы.

В Иннополисе прошла свадьба, в качестве кортежа на которой выступил беспилотный автомобиль «Яндекса».

В Москве завершился конкурс «Миссис Россия — 2019». Победительницей в нем стала Екатерина Нишанова из Геленджика.



Казанский «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу в гостях проиграл «Краснодару».

В колонии ИК-4 в Белгородской области заключенные сыграли товарищеский матч против клуба ПФЛ (профессиональная футбольная лига) «Салют». Победу со счетом 4:2 одержала команда заключенных, за которую играли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.



При новых взрывах под Ачинском пострадали не менее 11 человек.



Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о росте инвестиций в основной капитал в республике на 13,6%.



В детском лагере в Башкирии произошел пожар. Детей в лагере не было, последняя смена была завершена 9 августа.

