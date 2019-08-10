При новых взрывах под Ачинском пострадали 11 человек

По данным МЧС, число пострадавших при новых взрывах на военном складе под Ачинском в Красноярском крае выросло до 11 человек.

«Еще один пострадавший у нас зарегистрирован в больнице Назарово, он обратился туда, это житель Каменки. Поэтому всего 11», — приводит ТАСС слова начальника краевого главка МЧС Игоря Лисина.

Ранее главный врач Ачинской центральной районной больницы Денис Лебедев сообщил, что за помощью после новых взрывов обратились 10 человек, четверо из них были госпитализированы. Позднее один из пострадавших был переведен в военный госпиталь.

Напомним, что накануне вечером на территории военной части в Ачинске произошли новые взрывы. Предыдущие зафиксированы 5 августа, возгорание было ликвидировано 6 августа. В результате ЧП пострадали 13 человек, один погиб.