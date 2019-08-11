На выезде из Казани на М7 приостановлено движение их-за утечки опасного вещества

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В Пестречинском районе на 829-м километре трассы М7 произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс. Во избежание затора организован объезд.

Как сообщило ГУ МЧС России по РТ, вблизи деревни Званки в Пестречинском районе на автодороге остановилась автоцистерна, которая перевозит тригонокс. Из-за поломки холодильной установки происходит утечка в виде испарения. Тягач отцепили от автоцистерны и перегнали на безопасное расстояние.

Пострадавших и погибших нет. К месту ЧП доставили песок для создания обвалования вокруг цистерны. Для населения угрозы нет.

Ранее сообщалось,что в результате столкновения нефтевоза с легковым автомобилем под Самарой разлилось около 1 тысячи литров нефти.



