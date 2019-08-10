Заключенные колонии обыграли клуб из ПФЛ, счет в матче открыл Кокорин

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В колонии ИК-4 в Белгородской области заключенные сыграли товарищеский матч против клуба ПФЛ (профессиональная футбольная лига) «Салют».

Игра проходила в два тайма по 20 минут в формате "6 на 6". Победу со счетом 4:2 одержала команда заключенных, за которую играли футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

Отмечается, что первый мяч в игре был забит Кокориным, а на счету Мамаева — хет-трик.

Напомним, 8 мая Пресненский районный суд Москвы приговорил нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева к реальным срокам заключения за участие в двух драках в центре Москвы. Мамаеву суд назначил 1 год 5 месяцев тюрьмы.

Недавно футболисты подали ходатайство об условно-досрочном освобождении.