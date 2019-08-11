Движение на выезде из Казани на М7 возобновилось
Движение на 829-м километре трассы М7 возобновлено. Испарение опасного вещества из автоцистерны прекратилось.
«Испарение прекратилось, проводится обвалование песком. Движение транспорта открыто в одном направлении, из города Набережные Челны в сторону Москвы», — передает ТАСС сообщение МЧС России.
Напомним, в Пестречинском районе на 829-м километре трассы М7 произошла утечка опасного вещества из автоцистерны, перевозившей тригонокс. Во избежание затора был организован объезд.
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