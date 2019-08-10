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«Рубин» потерпел второе поражение подряд в РПЛ

20:58, 10.08.2019
«Рубин» потерпел второе поражение подряд в РПЛ
Фото: rubin-kazan.ru

Казанский «Рубин» в рамках 5-го тура чемпионата России по футболу в гостях проиграл «Краснодару». Счет встречи — 1:0 в пользу хозяев поля.

Единственный гол в матче был забит после неудачной передачи вратаря казанцев Юрия Дюпина. Ошибкой голкипера воспользовался Иван Игнатьев, переправивший мяч в сетку ворот «Рубина».

Несмотря на удаление хавбека «Краснодара» Юнеса Намли, гости так и не смогли сравнять счет.

После этого поражения в активе «Рубина» осталось 7 очков.

СпортФутбол Татарстан
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