Беспилотник исполнил роль свадебного кортежа в Иннополисе

Три умных авто, созданных «Яндексом» на базе Toyota Prius, продолжают таксовать на улицах IT-столицы. До конца года их число может серьезно увеличиться

Фото: Олег Тихонов

Накануне в Татарстане прошла первая в России свадьба, на которой кортеж новобрачных состоял из одного-единственного транспортного средства. Зато какого — полностью автономного беспилотного автомобиля разработки компании «Яндекс». Умная машина самостоятельно доставила молодоженов к месту регистрации брака — зданию Технопарка им. А. Попова в Иннополисе, шокировав гостей торжества. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Больше нигде в России нельзя приехать на свадьбу на полностью беспилотном автомобиле»

Узами брака в этот день сочетались молодая пара, новые жители Иннополиса — профессиональный разработчик, выпускник Университета «Иннополис» 2016 года, а сейчас — действующий сотрудник одной из компаний-резидентов «города будущего» Сергей Ульянов и студентка КГМУ Ирина Лукоянова. К месту регистрации, зданию Технопарка им. А. Попова, молодоженов доставил беспилотник «Яндекса» Toyota Prius. Машина двигалась в полностью автономном режиме без какого-либо сопровождения бортового инженера и человеческого участия.

Событие действительно уникальное, поскольку в России беспилотники пока проходят этап тестирования, причем с обязательным условием: на борту авто должен присутствовать сопровождающий — специально обученный человек, готовый в случае нештатной ситуации принять на себя управление транспортом и полностью отвечающий за поведение «умной» техники на дороге. По этой причине во время церемонии машина преодолела в авторежиме совсем небольшое расстояние вне городских дорог общего пользования — всего около 100 метров, однако успела произвести сильное впечатление на гостей торжества.

Событие действительно уникальное, поскольку в России беспилотники пока проходят этап тестирования. Фото Олега Тихонова

— Нам показалось, что свадьба в таком формате — это классно. Мы периодически ездим по городу на беспилотнике, и это стало уже привычной реальностью. В этом и особенность Иннополиса — здорово использовать возможности, которые здесь есть, я бы сказал, эксклюзивные возможности. Сам город технологичный и развитый. Мне кажется, больше нигде в мире, по крайней мере в России, нельзя приехать на свадьбу на полностью беспилотном автомобиле. Здесь это реально, и мы решили этим воспользоваться. Беспилотное такси первым появилось именно у нас, в Иннополисе, а для гостей это очень необычно. Мне последнее время все реже удается вызвать беспилотную машину, спрос большой, и они часто бывают заняты другими заказами, — поделился с корреспондентом «Реального времени» Сергей Ульянов.

До конца года парк беспилотников «Яндекса» в Татарстане может вырасти

С конца прошлого года в России действует постановление правительства №1415, регламентирующее проведение трехлетнего эксперимента по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования. Пилотными полигонами испытаний по традиции стали Москва и Татарстан, в частности Иннополис. Помимо этого, Иннополис наряду со Сколково с 28 августа 2018-го также является и тест-площадкой для испытаний беспилотного авто «Яндекса» в качестве такси — машины забирают жителей с шести самых популярных точек города и отвозят их по маршруту бесплатно. Заказать такое такси может каждый с помощью приложения.

Здесь на сегодняшний день функционирует три беспилотника, созданных «Яндексом» на базе тех самых Toyota Prius (пока сертификацию для тестирования на городских дорогах успела пройти роботизированная техника, созданная на платформе лишь одной марки, в ближайшем будущем образцы будут запущены и на базе Hyundai). Именно на одной из таких машин и катались вчера молодожены Иннополиса.

Их торжество посетил и глава направления беспилотных автомобилей «Яндекса» Дмитрий Полищук. Нам удалось побеседовать со специалистом о законодательных препонах на пути выхода беспилотников на «большую дорогу» и перспективах расширения парка умных авто Иннополиса уже до конца этого года. Об этом и многом другом читайте на следующей неделе в интервью «Реального времени».