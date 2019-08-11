В Москве назвали победительницу конкурса Миссис Россия 2019

Накануне в Москве завершился конкурс «Миссис Россия-2019". Победительницей в нем стала Екатерина Нишанова из Гележика.

Победительницей в номинации «Миссис Россия Globe» стала Ксения Кривко из Кемерово. Девушка отвечает главным условиям конкурса: она замужем и имеет детей (четыре сына). Теперь она поедет на мировой конкурс Mrs Global в Китай.

Звание первой «Вице-миссис России» досталось Анне Митрофановой из Самары, второй «Вице-миссис России» стала Влада Брем, представляющая Иркутск.

Мероприятие состоялось в Московском культурном фольклорном центре под руководством Людмилы Рюминой 10 августа, передает «Пятый канал».