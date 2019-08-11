«Курбан Фест: дари тепло»: Sofra Kebab, мастер-классы по рисованию и «Кто сильнее?"

15:30, 11.08.2019 20
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  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов
  • Ринат Назметдинов

Сегодня в Татарстане на 11 площадках проходят семейные и детские праздники в честь Курбан-байрама. На «Курбан Фесте» в казанском парке имени Горького, проходящем под лозунгом «Дари тепло», побывал фотокорреспондент «Реального времени».

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