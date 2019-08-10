Хабиров рассказал о росте инвестиции в основной капитал в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров рассказал о росте инвестиции в основной капитал в республике на 13,6% в своем «Инстаграме».

«За этой сухой статистикой — конкретный предприниматель, который несколько лет не решался, но сейчас все же начал свой бизнес. Кто-то получил работу. Какой-то район — новую точку роста и увеличения налогооблагаемой базы. Где-то развивается новое производство», — рассказал Хабиров.

Он отметил, что важной задачей сейчас является завоевания доверия у бизнеса,чтобы обеспечить долгосрочное развитие республики на долгие годы.

Ранее сообщалось, что врио главы РБ опубликовал несколько фотографий с утренней передачи микроавтобусов республиканскому перевозчику — «Башавтотрансу». Предприятие получило более 100 машин.



