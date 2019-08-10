На акцию протеста в Москве пришли 40 тыс. человек
На согласованную акцию протеста в Москве на проспекте Сахарова пришли 40 тысяч человек, по данным «Белого счетчика».
Также начались первые задержания. Как передает проект «ОВД-инфо», в настоящий момент в столице задержано 5 человек.
Кроме того, 20 человек задержали на пикете солидарности с Москвой в Санкт-Петербурге.
Напомним, что протесты в Москве связаны с отказом в регистрации ряду независимых кандидатов в Мосгордуму. Это третья подобная акция. Она согласована с московскими властями.
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