В детском лагере в Башкирии произошел пожар

Фото: Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан.

10 августа в ДОЛ «Алый парус» в н.п. Сулейманово Зианчуринского района республики начался пожар в одноэтажном щитовом здании столовой, сообщает МЧС России по РБ.

На место были направлены пожарные подразделения по повышенному рангу. Открытый огонь охватил щитовое здание столовой размером 15х8 м.

Отмечается, что детей в лагере не было, последняя смена была завершена 9 августа.

Пожар локализован на площади 120 кв.м в 16:30. Открытое горение ликвидировано в 16:37 по башкирскому времени.

В тушении пожара было задействовано 20 человек и 11 единиц техники, при чем от МЧС России было привлечено 9 человек и 4 единицы техники.

Ранее сообщалось, что в Уфе в строящемся жилом доме на первом этаже начал гореть пенопласт. Площадь горения составила 40 кв. м.



