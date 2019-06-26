Итоги дня: заседание Госсовета РФ, новые проекты ТАИФа, смерть бывшего муфтия Башкирии

«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 26 июня.



В Москве прошло заседание Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. В нем также приняли участие главы субъектов РФ, в том числе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров.



Гендиректор АО «ТАИФ» Альберт Шигабутдинов рассказал об инвестициях в области нефтепереработки и нефтехимии. Согласно программе стратегического развития ТАИФа на период с 2012 до 2030 года, вложения в эти отрасли составят около 2 трлн рублей. Шигабутдинов отметил, что каждый год на заводах запускаются два-три новых объекта.



На 73-м году жизни скончался бывший председатель Духовного управления мусульман Республики Башкортостан муфтий Нурмухамет Нигматуллин. Похороны религиозного деятеля состоятся завтра.

Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию из-за разногласий с советом директоров. Ее должность займет действующий президент «Магнита» Ян Дюннинг.

В Казани открыли первую в Татарстане цифровую электрическую подстанцию. Подстанция будет снабжать электроэнергией около 18 тысяч жителей Казани и крупные производственные предприятия.

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о федеральной схеме обращения с опасными отходами. Схема будет включать сведения об образовании таких отходов и обращении с ними. Кроме того, в ней будут содержаться сведения об индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами.

