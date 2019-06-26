Путин назвал бедой ситуацию с освещением российских дорог

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Госсовета по вопросу модернизации дорожного движения призвал разобраться с освещенностью дорог.

«Безопасность дорожного движения во многом зависит от качества и обустроенности дорог, в том числе — от их освещенности. С этим у нас, прямо скажем, беда», — сказал глава государства.



По его словам, проблема связана как с неразвитостью инфраструктуры, так и с тем, что ночной тариф на электроэнергию достаточно дорогой.



«За такую ситуацию отвечают и энергетики, и главы регионов, и правительство в целом. Прошу всех, безусловно всех, кого я сейчас упомянул, согласованно и незамедлительно приступить к решению вопроса о тарифах для освещения дорог», — цитирует Путина пресс-служба Кремля.



Напомним, что сегодня в Москве проходит заседание Государственного совета под председательством президента РФ Владимира Путина, посвященное вопросам развития сети автомобильных дорог общего пользования и обеспечения безопасности дорожного движения. В нем также принимают участие главы субъектов РФ, в том числе президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и врио главы Башкирии Радий Хабиров.

