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Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о федеральной схеме обращения с опасными отходами

14:27, 26.06.2019
Госдума РФ приняла в I чтении законопроект о федеральной схеме обращения с опасными отходами
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Государственная дума РФ на сегодняшнем заседании рассмотрела и приняла в первом чтении законопроект, предусматривающий создание федеральной схемы обращения с отходами I и II классов опасности.

Схема будет включать сведения об образовании таких отходов и обращении с ними. Кроме того, в ней будут содержаться сведения об индивидуальных предпринимателях, юридических лицах, имеющих лицензии на осуществление деятельности по обращению с опасными отходами, а также сведения об объектах, на которых осуществляется обработка, утилизация, обезвреживание и размещение отходов.

Плату за услуги в сфере обращения с отходами I и II классов опасности предлагается определять путем государственного тарифного регулирования.

Также законопроектом предусмотрено создание единой информационной системы учета и контроля отходов I и II классов опасности, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к сбору, накоплению, транспортировке, обработке и утилизации мусора. Штрафы для граждан составят 2—3 тысячи рублей, а юридическим лицам придется выплачивать 250—350 тысяч рублей.

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