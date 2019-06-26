Гендиректор «Магнита» Ольга Наумова покидает компанию из-за разногласий с советом директоров

ПАО «Магнит» объявило об изменениях в руководящем составе. Генеральный директор и председатель правления Ольга Наумова покидает компанию.

Ее должность займет действующий президент «Магнита» Ян Дюннинг, сообщается на официальном портале ретейлера. Причина ухода Наумовой — «разное с советом директоров видение стратегии развития бизнеса».



Напомним, один из крупнейших российских ретейлеров «Магнит» в январе — марте 2019 года показал чистую прибыль по МСФО в размере 3,54 млрд рублей. По сравнению с I кварталом 2018-го показатель упал в 2,1 раза.