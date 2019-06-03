Главное за выходные: взрывы на оборонном заводе в Дзержинске, Хабиров и трезвые Сабантуи, отмена роуминга

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей прошедших выходных на утро понедельника, 3 июня.

В России с 1 июня национальный и внутрисетевой роуминг отменены на законодательном уровне. Таким образом, россияне не будут платить за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым и Севастополь.

Кроме того, в России вступают в силу правила тюнинга автомобилей и начался третий этап амнистии капитала.

Врио главы Башкирии Радий Хабиров посетил Сабантуй в Бурзянском районе республики. По его словам, во время мероприятия он опросил местных жителей касательно вопроса проведения трезвого Сабантуя в регионе. «100% женщин горячо поддержали трезвые Сабантуи. 100% мужчин тоже, но сдержанно, и треть из них — почему-то отвели глаза», — отметил Хабиров.

В цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске Нижегородской области произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. При этом гендиректора завода отстранили от работы накануне ЧП.

Пострадавшие, которые были госпитализированы, получат компенсации в размере 150 тысяч рублей. По последним данным, к врачам после ЧП в Дзержинске обратились 89 человек.

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за допингового скандала с прыгуном в высоту Данилом Лысенко. По информации английских СМИ, чиновники Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) якобы были причастны к фальсификации медицинских документов, которые могли бы скрыть допинговые нарушения со стороны спортсмена.

Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов. Они появятся с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.

Футбольный клуб «Уфа» сохранил место в РПЛ после игры с «Томью». Самарские «Крылья Советов», проиграв «Нижнему Новгороду», также остались в Премьер-лиге.

В минувшие выходные стала известна команда-победитель Лиги чемпионов. Игра проходила в Мадриде между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем». Матч завершился в пользу «Ливерпуля». Два безответных гола забили нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и форвард Дивок Ориги. Стоит отметить, что встреча была прервана на 18-й минуте забегом полуголой девушки по полю.