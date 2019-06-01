Apple собирается отказаться от iTunes

Американская компания Apple готовится отказаться от медиаплеера iTunes. Об этом объявят на мероприятии для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) 2019, которое пройдет 3-7 июня в США.

Как сообщает Bloomberg, сервис заменят на отдельные приложения для музыки, ТВ-шоу и подкастов. Они появятся с выходом новой операционной системы для Mac — macOS 10.15.

Ранее iOS-разработчик Стив Троутон-Смит предположил, что новое приложение компании Apple может вскоре заменить iTunes.



Программист заявил, что узнал о планах американской корпорации по созданию нового сервиса для прослушивания музыки, подкастов и аудиокниг.