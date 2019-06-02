«Крылья Советов», проиграв «Нижнему Новгороду», остались в РПЛ
В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.
Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 2 июня. Единственный мяч в игре забил Даниил Фомин, реализовав пенальти в компенсированное время первого тайма.
В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» — 3:1. Таким образом самарский клуб сохранил место в РПЛ.
Напомним, ранее футбольный клуб «Уфа» завоевал право остаться в РПЛ.СпортФутбол
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым