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«Крылья Советов», проиграв «Нижнему Новгороду», остались в РПЛ

19:18, 02.06.2019
«Крылья Советов», проиграв «Нижнему Новгороду», остались в РПЛ
Фото: kc-camapa.ru

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге (РПЛ) «Крылья Советов» уступили «Нижнему Новгороду» со счетом 0:1.

Встреча прошла в Самаре на стадионе «Самара Арена» в воскресенье, 2 июня. Единственный мяч в игре забил Даниил Фомин, реализовав пенальти в компенсированное время первого тайма.

В первом матче «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород» — 3:1. Таким образом самарский клуб сохранил место в РПЛ.

Напомним, ранее футбольный клуб «Уфа» завоевал право остаться в РПЛ.

СпортФутбол
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