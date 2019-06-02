Полуголая девушка выбежала на поле во время финала Лиги чемпионов

Финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» был прерван на 18-й минуте забегом полуголой девушки по полю.

Болельщица добежала до середины поля, после чего была поймана стюардами. Ее отвели в подтрибунное помещение.

Девушка была одета в черную майку с надписью Vitaly Uncensored на груди. Этот слоган использует блогер Виталий Здоровецкий. Выбежавшей на поле оказалась его девушка — модель Кинси Волански.

Протест мог быть против того, что ее друга не пустили на матч, пишет «Чемпионат».

Сам матч завершился в пользу «Ливерпуля». Два безответных гола забили нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти, и форвард Дивок Ориги.

Таким образом «Ливерпуль» в шестой раз выигрывает главный трофей европейского клубного футбола — Кубок чемпионов.

Напомним, ранее «Челси» стал победителем «Лиги Европы».