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Происшествия

Госпитализированные после ЧП в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

07:15, 02.06.2019
Госпитализированные после ЧП в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей
Фото: government-nnov.ru

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» получат компенсации в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

«Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — еще по 50 тыс» — цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.

Губернатор региона, также добавил, что областное правительство будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.

Глава Дзержинска Иван Носков, отметил, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в течение двух ближайших дней.

Напомним, что накануне в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По последним данным, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

Происшествия
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