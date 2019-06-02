Госпитализированные после ЧП в Дзержинске получат по 150 тысяч рублей

Пострадавшие при взрыве в Дзержинске на заводе АО «ГосНИИ «Кристалл» получат компенсации в размере 150 тысяч рублей. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.



«Мы выделим необходимые средства на устранение последствий чрезвычайной ситуации. Кроме того, необходимо поддержать тех, кто в настоящее время находится в больнице. Жители, которые были госпитализированы, получат материальную помощь из областного бюджета в размере 100 тыс. рублей, из бюджета Дзержинска — еще по 50 тыс» — цитирует Никитина пресс-служба правительства Нижегородской области.



Губернатор региона, также добавил, что областное правительство будет координировать работу по восстановлению объектов и возмещению ущерба со стороны работодателя пострадавшим сотрудникам завода.



Глава Дзержинска Иван Носков, отметил, что точный объем средств, необходимый для устранения последствий ЧП, будет известен в течение двух ближайших дней.



Напомним, что накануне в цехе по производству тротила на предприятии ГосНИИ «Кристалл» в Дзержинске произошло несколько взрывов и начался пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело. По последним данным, после ЧП за медицинской помощью обратились 85 человек, 16 человек госпитализированы.

