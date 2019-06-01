В России отменили национальный и внутрисетевой роуминг

В России с 1 июня национальный и внутрисетевой роуминг отменены на законодательном уровне.

Таким образом, россияне не будут платить за входящие звонки при поездках по стране, включая Крым и Севастополь.



Закон об отмене национального роуминга был подписан президентом России Владимиром Путиным в декабре 2018 года. В конце мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, закрепляющее отмену роуминга.



По информации РБК, три региональных сотовых оператора — чеченский «Вайнах Телеком», татарстанский «Твои мобильные технологии» (ТМТ, «дочка» «Таттелекома») и крымский «СевМобайл» оказались не готовы к запрету внутрисетевого роуминга. Они должны были уведомить абонентов об отмене платы за входящие при поездках по России до 21 мая, но этого не было сделано.

